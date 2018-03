UMa com candidaturas para estudantes internacionais abertas até 31 de Março

Até 31 de Março estão abertas as candidaturas online (através do endereço https://candidaturas.uma.pt), para a primeira Fase do Concurso para Estudantes Internacionais da Universidade da Madeira (UMa).

Para esta primeira fase, a UMa disponibiliza 118 vagas, distribuídas por 18 cursos de Licenciatura.

Conforme explica um comunicado da instituição, o concurso é aberto a todos os indivíduos que não têm nacionalidade de um estado membro da união europeia.

Destes excluem-se todos os que residam legalmente em Portugal há mais de dois anos, ou que se encontrem a frequentar curso da UMa, no âmbito de um programa de mobilidade internacional ou acordo de intercâmbio.

Adicionalmente, os candidatos devem ser titulares de uma qualificação que, no país em que foi obtida, lhes confira o direito de candidatura e ingresso no ensino superior desse país ou serem titulares de um diploma do ensino secundário português ou de habilitação legalmente equivalente.

No caso dos candidatos brasileiros as provas de ingresso serão substituídas pelos resultados obtidos no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), o equivalente ao ensino secundário português, ao abrigo de um protocolo estabelecido entre a UMa e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), do Brasil. A UMa aceita candidaturas de estudantes brasileiros que façam o ENEM em 2018, ou que o tenham feito nos 3 anos anteriores (2017, 2016 ou 2015) e que tenham diploma do Ensino Médio.

A UMa disponibilizará 30 Bolsas de Estudos para os estudantes nacionais da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa e 10 destinadas a estudantes nacionais da Venezuela. Estas Bolsas de Estudos consistem na redução da taxa legal de frequência dos ciclos de estudo, designada em Portugal por propina, do Estudante Internacional (4 mil euros por ano) para o valor de propina do Estudante Nacional (1063.47 euros por ano).