Tudo a postos no Liceu Jaime Moniz para a visita de Marcelo

Já se aguarda pela chegada do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa ao liceu Jaime Moniz, no Funchal, que tem visita marcada para as 11 horas.

Marcelo far-se-á acompanhar pelo presidente do parlamento regional, Tranquada Gomes, e demais entidades.

A visita de Marcelo Rebelo de Sousa insere-se nas comemoração do 181 aniversário do Liceu. Recorde-se que esta visita estava programada inicialmente para o 180.º aniversário deste estabelecimento de ensino, em 2017, mas o presidente acabou por cancelar a visita à Madeira.