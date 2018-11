O Tribunal de Contas já deu visto às iluminações de Natal. Segundo o que foi possível apurar junto da Secretaria Regional do Turismo e Cultura (SRTC), com esta ‘luz verde’, só as iluminações na baixa da cidade podem começar a ser instaladas.

Um comunicado agora enviado pela SRTC confirma que foi obtido, “nesta sexta-feira, dia 9 de novembro, o Visto do Tribunal de Contas relativamente ao procedimento de ‘Concepção para as Iluminações decorativas das Festas de Natal e de Fim do ano 2018/2019 e 2019/2020 (zona central do Funchal) e das Festas de carnaval 2019 e 2020’.””

Este visto possibilita assim “o início dos trabalhos, na zona baixa da cidade do Funchal, na base de um projecto totalmente novo que marca a diferença, conforme era objectivo do Executivo Regional, relativamente aos últimos quatro anos, no que aos elementos decorativos respeita. Neste enquadramento, as iluminações de Natal na baixa do Funchal – nomeadamente nas ruas Dr. Fernão Ornelas, Aljube, Câmara Pestana, na zona da Sé, cais e Largo do Chafariz, entre outras – irão apresentar novos motivos, ligados à época natalícia mas, também, relacionados com a história e as tradições da Região, com uma evocação directa aos 600 anos da descoberta das ilhas da Madeira e Porto Santo”, acrescenta o comunicado.

Já no que diz respeito ao Concurso relativo à Construção, Montagem e Desmontagem das iluminações, a SRTC aguarda o levantamento do efeito suspensivo, resultante da impugnação apresentada por um dos concorrentes, que se encontra em avaliação pelo Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal.