Tráfego aéreo normalizado no Aeroporto Cristiano Ronaldo

O vento forte que se fez sentir este domingo (dia 28 de Outubro), no Arquipélago da Madeira, voltou a causar transtornos, na parte da manhã, no Aeroporto Cristiano Ronaldo, que resultaram num voo cancelado (um easyJet proveniente de Lisboa) e noutro divergido (um Alemão FLUG, com origem em Hamburgo, que rumou ao Porto Santo).

Após várias ‘voltas’ ao largo da Madeira, o avião da Binter, que assegura a ligação entre a Madeira e o Porto Santo, conseguiu aterrar em Santa Cruz, quebrando assim o ciclo de tentativas de aterragem falhadas.

Recorde-se que, às 10 horas da manhã, seis aviões com destino ao Aeroporto da Madeira Cristiano Ronaldo, provenientes de Lisboa, Porto, Londres e Dusseldorf, sobrevoavam a Costa Norte da Madeira impedidos de se aproximar da pista madeirense devido ao vento forte que se intensificou depois das 8 da manhã.

Após as 10h06 (hora a que conseguiu aterrar o avião da Binter), outros nove aviões (incluindo o voo de Hamburgo divergido para o Porto Santo) conseguiram pousar em solo madeirense, pelo que o tráfego aéreo encontra-se neste momento normalizado no Aeroporto Cristiano Ronaldo.

Recorde-se que esta manhã a estação do IPMA no Aeroporto da Madeira registou rajada de 85 km/h, sendo que o vento médio, na última hora’, ‘soprou’ a 39,2 km/h.

De referir ainda que IPMA colocou a costa sul da Madeira sob aviso amarelo devido ao vento forte, o qual estará em vigor até às 22 horas deste domingo.