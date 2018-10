Sindicato de bombeiros aplaude Câmaras e Governo

O Sindicato Nacional dos Bombeiros Profissionais aplaude as medidas de valorização das carreiras e de melhoria das condições salariais desencadeadas tanto pelo Governo Regional como pelas diferentes autarquias com um dispositivo de elementos nesta categoria. O representante na Região, Pabulo Freitas, lembra que muitos dos bombeiros das associações “não eram promovidos nas respectivas categorias há mais de 15 anos, tendo sido possível com o apoio do Governo Regional, através da Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, agora Secretaria Regional da Saúde, o apoio financeiro necessário”.

Explica que essa possibilidade só foi possível com a publicação da resolução nº 785/2016 de 5 de Fevereiro, um aumento de apoio anual às associações de bombeiros voluntários no valor de 236.940.00 euros (exclusivamente para a melhoria das condições salariais dos seus trabalhadores).

“Uma valorização mais que justa para com estes homens, que há muito não viam as suas categorias profissionais e escalões sofrerem qualquer tipo de alteração remuneratória, mantendo-se assim os seus miseráveis ordenados durante largos anos”, observou.

Na mesma situação de promoção encontram-se os Bombeiros Sapadores do Funchal, que já finalizaram todo o processo de formação profissional, aguardando nestes momentos prazos legais. Encontram-se em fase mais atrasada, os Bombeiros Municipais de Santa Cruz e Bombeiros Municipais de Machico, que deverão concluir todo o processo até ao fim do mês de Dezembro.

O dirigente sindical considera que “este trabalho só foi possível com a dedicação e persistência de todo o secretariado regional da madeira S.N.B.P.M., nas várias reuniões realizadas com todas estas estruturas representativas dos bombeiros regionais”, que neste momento têm representação sindical.