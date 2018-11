Secretário-geral do PSD reage ao PS e diz que “a Madeira não precisa de políticos sem palavra”

“A Madeira não precisa de políticos sem palavra, mas de políticos que assumam e cumpram o que prometem”, afirma Rui Abreu, num comunicado do PSD-Madeira, emitido hoje.

O secretário-geral aborda a questão do financiamento do novo hospital, o não cumprimento das promessas feitas pelo primeiro-ministro e o comportamento do PS.

“O Governo PS e o primeiro-ministro António Costa prometeram 50% para a construção e equipamentos do Novo Hospital da Madeira, avaliado em 350 milhões de euros. Não é preciso saber muito de matemática para entender que o valor avançado pelo Governo de Lisboa para financiar esta obra está muito distante dos 50% prometidos. Já todos percebemos isso”, sublinha.

Uma situação que, afirma, provoca desconforto no PS local porque “o primeiro-ministro mentiu aos madeirenses e não quer cumprir com o que lhes prometeu”. A reacção do PS-M, em comunicado sobre as contas do financiamento do hospital merece as mais duras críticas.

“Ainda assim, e contemplando as evidências, o PS local insiste em falsificar os números e manipular a população com informações falsas e mentiras propositadas, devidamente alimentadas a demagogia pueril de comunicado”, afirma.

Uma situação que, segundo Rui Abreu, não é novidade.

“No último debate na ALM sobre o Novo Hospital, o PS também abordou o assunto com falsidades reveladoras de desespero e de ausência de coluna vertebral. Mas todos os partidos, do CDS ao PCP e ao BE, com excepção do PS, foram unânimes em considerar que os madeirenses estão a ser alvo de um embuste”, acusa.

O comunicado o PS-Madeira é ”mais uma triste figura” e “demonstra que os socialistas locais preferem prejudicar a Saúde dos madeirenses e dos porto-santenses do que enfrentar mais esta injustiça de António Costa e do governo de Lisboa”.