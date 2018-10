Secretário da Educação garante: “Estamos preparados para antecipar os problemas”

O secretário regional de Educação garante que importa resolver as dificuldades do sector sem hipotecar as gerações futuras, mesmo que isso não acarrete a paz com os sindicatos. Jorge Carvalho considera que não há motivos para “agitação” no caso de existir mais fusões ou encerramentos de escolas. Este é o principal tema da edição, de hoje, da edição impressa do DIÁRIO, com base numa entrevista de Jorge Carvalho.

Esta é, igualmente, uma edição recheada com tema desportivos, num sector em que se registou uma ‘Chuva de campeões’:

- Alexandre Camacho revalida título de ralis;

- Cristiano Ronaldo marca grande golo e dá vitória à Juventus;

- Madeirenses dominaram Ecotrail Funchal;

- Belga vence sobre a meta no Triatlo.

Como não poderia deixar de ser, a edição de hoje também aborda o assunto do dia, as eleições no Brasil. ‘Comunidade na Madeira dividida - Entre Bolsonaro e Haddad há uma certeza: brasileiros não vão a Lisboa votar.

Uma nota ainda para a área do turismo com uma certeza: ‘Promoção do destino deve ser reforçada’