São Vicente recebe Curso Prático de Protocolo Regional, Autárquico e Oficial

Um Curso Prático de Protocolo Regional, Autárquico e Oficial será ministrado na próxima quinta-feira, 8 de Novembro, em São Vicente, iniciativa que tem por “objetivo primordial a valorização profissional e pessoal, e dar a conhecer formas de comunicação protocolar em Portugal para eleitos, nomeados e funcionários que trabalhem nos sectores inerentes nas Câmaras e Assembleias Municipais, Juntas e Assembleias de Freguesia e ainda em Empresas Municipais ou Organizações Intermunicipais e Regionais”, conta o organizador.

Ministrado por Nuno Miguel Henriques, nesta actividade de formação prática podem frequentar também “outros interessados nas temáticas abordadas no âmbito do Protocolo”. O formador salienta que “pretende-se, com esta atividade dotar os participantes de ferramentas tendo em vista o sucesso nas autarquias, por via da utilização do Protocolo Contemporâneo, da Comunicação formal e informal (não convencional) e a difusão de mensagens comunicacionais (políticas e institucionais) através de sites, redes sociais e outros meios das novas Tecnologias da Informação”, acrescenta.

Assim, “o Protocolo destina-se a todos aqueles, que no âmbito da sua atividade profissional sintam a necessidade de desenvolver ou aprimorar, as suas noções sobre sessões, cerimónias, legislação, usos e costumes, condutas e outros procedimentos protocolares”. E aponta: “Através desta atividade prática os participantes irão adquirir conhecimentos vitais para o exercício eficaz e eficiente das suas atividades profissionais no âmbito do protocolo, relações públicas e comunicação, através de casos práticos, noções e conceitos específicos das mais variadas situações, desde a interpretação das simbologias municipais (além de outras), passando pelas variantes de comunicação protocolar, até aos procedimentos que um anfitrião deve tomar em cerimónias ou eventos protocolares.”

A formação será ministrada, como referido, por Nuno Miguel Henriques que, além de professor, tem igualmente exercido funções de consultor e assessor de Imagem e Protocolo em diferentes entidades públicas e privadas, sendo igualmente autor de obras nestes domínios.

As informações sobre o conteúdo programático, os custos e as inscrições podem ser feitos através do preenchimento do formulário no site www.imagemeprotocolo.com, no menu na janela Inscrições-Reservas, ou através dos telefones 211987471 | 969069398 | 223238300 | 275332294 ou correio eletrónico: geral@embaixadadoconhecimento.com.