São estes os vencedores da II Gala do Empreendedor

São estes os vencedores da 2.ª Gala do Empreendedor IEM 2018, que decorreu, há pouco, no Centro de Congresso da Madeira e que contou com a presença do presidente do Governo regional, Miguel Albuquerque, com a secretária da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade e com o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Tranquada Gomes.



Premiados da noite



Prémio Longevidade - Miguel Nóbrega Bettencourt, da Mercearia do Michel