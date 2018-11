Rua da Ribeira de João Gomes encerra dia 8 por um período de 10 meses

A Direcção Regional de Estradas informa que as obras que decorrem nas escarpas sobranceiras ao túnel João Abel de Freitas, no acesso ao Campo da Barca, obrigam ao encerramento desta via ER 118 (Rua da Ribeira de João Gomes), no troço de ligação à Via Rápida, entre o entroncamento com a Rua Dom Ernesto Sena de Oliveira e o entroncamento com a Estrada Luso Brasileira, junto ao Túnel Pestana Júnior.

O encerramento acontecerá na próxima quinta-feira, dia 8 de Novembro, por um período de 10 meses.

Como alternativa poderá ser utilizada, no sentido ascendente de acesso à Via Rápida, a Rua Dom Ernesto Sena de Oliveira ou a Rua Dr. Pestana Júnior – Rua do Visconde Cacongo, no acesso à Estrada da Boa Nova. No sentido descendente poderá ser utilizada a Estrada Luso Brasileira.