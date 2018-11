Restaurantes McDonald’s da Madeira juntam-se para apoiar Fundação Infantil Ronald McDonald

De 23 a 25 de Novembro, por cada ‘McMenu’ ou ‘McMenu Grande’ vendidos em todos os 167 restaurantes McDonald’s em Portugal, 25 cêntimos revertem para a Fundação Infantil Ronald McDonald (FIRM), que apoia famílias com crianças em tratamento hospitalar. Esta é já a 17.ª edição da ‘Campanha McSorriso’.

A Fundação Infantil Ronald McDonald é uma Instituição Particular de Solidariedade Social de utilidade pública que desenvolve e lidera programas que contribuem para o bem-estar das crianças e das suas famílias.

Foi a pensar nelas que a Fundação Infantil Ronald McDonald criou as duas Casas (em Lisboa, em 2008, e no Porto, em 2013) e o Espaço Familiar Ronald McDonald (localizado no Hospital Santa Maria em Lisboa, desde 2017) que dão apoio às famílias, permitindo-lhes acompanhar de perto as suas crianças durante o período em que se encontram em tratamento hospitalar, aí permanecendo, gratuitamente. No total, os espaços da Fundação já acolheram mais de 2350 famílias.

O mote da campanha deste ano ‘A família é mais forte quando está junta’ retrata a importância da família quando uma criança está longe de casa, em tratamento hospitalar, e o papel do Espaço Familiar e das Casas Ronald McDonald no bem-estar das famílias e das suas crianças.

Esta campanha integra-se na assinatura da marca criada pela McDonald’s para comunicar a Fundação “a nossa casa é onde está o nosso coração”, que conta a história da Maria e do Pedro, personagens da Colecção Solidária da Fundação Infantil Ronald McDonald, que personificam a realidade das muitas crianças e famílias portuguesas que passam, diariamente, pelos seus espaços.

A iniciativa McSorriso, criada em 2002, já permitiu que os restaurantes McDonald’s em Portugal contribuíssem com mais de um 1,1 milhões de euros para a Fundação Infantil Ronald McDonald cumprir a sua missão. Acção à qual se associam também os restaurantes McDonald’s da Madeira.