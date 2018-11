Redução de camas no novo hospital da Madeira “é erro grosseiro”

Bom dia caros leitores e leitoras. Prossegue a rubrica ‘12 meses, 12 causas’, que neste mês de Novembro é dedicada ao novo hospital da Madeira. Desta deita, entrevistámos Mário Pereira, que assume um “erro grosseiro” na diminuição de camas para a nova unidade hospitalar. O centrista diz que essa redução, de 750 camas para cerca de 200 a menos no novo Hospital, vai contra toda a lógica e experiência existentes no Serviço Nacional de Saúde. Critica a partidarização do sector e denuncia existência de áreas no SESARAM com problemas graves, num tema que faz manchete no DIÁRIO deste domingo.

Pelos relvados, o dia de ontem ficou marcado pelo dérbi regional entre Nacional e Marítimo. A vitória sorriu aos alvinegros, que bateram os verde-rubros por 1-0, com destaque para os assobios, lenços brancos e apupos dirigidos ao treinador do emblema do Almirante Reis, Cláudio Braga.

Em termos económicos, ‘aliviar os impostos’ é o que defendem especialistas em relação ao Governo Regional, que “deve” baixar a carga fiscal no próximo Orçamento para a Região. Já Nuno Magalhães leva sete propostas do CDS/PP-M para o Orçamento de Estado de 2019.

Nesta edição saiba ainda que as escolas da Região vão ter 490 novos computadores e em termos culturais descortine onde irá actuar Carlão, que vem à Madeira em Dezembro.

