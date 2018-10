Radiofrequência: para um rosto mais jovem, tonificado e saudável!

O passar dos anos nem sempre é fácil de enfrentar, por isso muito temos de agradecer à medicina estética os avanços que vem mostrando, cada vez mais com tratamentos não invasivos. Por exemplo, a radiofrequência, muito usada no corpo, também pode ser feita no rosto, de forma a combater as rugas e a flacidez.

No rosto, a radiofrequência é eficaz na eliminação de rugas e linhas de expressão ao redor dos olhos, dos lábios e da testa. Na parte inferior do queixo é extremamente eficaz a eliminar gordura localizada e flacidez facial. Para além de todos estes benefícios, ainda é capaz de melhorar o contorno do rosto, alcançando uma pele mais firme, as extremidades ósseas mais evidentes e corrigindo o queixo duplo.

