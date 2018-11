PTP protesta pelas filas intermináveis nos Correios

O PTP realizou esta manhã uma iniciativa política, junto ao balcão CTT do Liceu, para protestar pela morosidade do serviço prestado.

Raquel Coelho diz receber “inúmeras queixas” por parte dos reformados e pensionistas que são obrigados a enfrentar “filas intermináveis no final e início do mês para receberam o seu dinheiro”.

“Privatizar os Correios de Portugal, uma instituição que dava lucro e que prestava um serviço fundamental à população foi um erro por parte do anterior Governo da República liderado pelo PSD/CDS”, disse a deputada do PTP.

“Assistimos de uma forma continuada e um pouco por todo o país à degradação do serviço prestado” lamentou a deputada do PTP, que exige a intervenção do Governo Regional e da República junto dos CTT para a prestação de um serviço mais eficiente à população.

Raquel Coelho diz ser fundamental nos balcões com maior afluência haver um “alargamento do horário do funcionário e reforço de funcionários” para um atendimento mais célere à população.