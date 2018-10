PSD justifica abstenção na votação do Orçamento Municipal da Câmara Municipal da Ponta do Sol

Num comunicado hoje dirigido à imprensa, os vereadores do PSD Ponta do Sol, explicaram “Sentido de voto do PSD Ponta do Sol no orçamento municipal”.

Recorde-se que o Orçamento Municipal da Câmara Municipal da Ponta do Sol foi aprovado, em reunião de Câmara, na passada quinta-feira, com a abstenção do PSD e o voto favorável do CDS.

Os social-democratas alegam que o orçamento apresentado para o ano de 2019 é “pouco ambicioso, na medida em que o município dispunha de meios financeiros bastante significativos” e, por conseguinte “penaliza por mais um ano o concelho e o seu desenvolvimento”.

Por outro lado, dizem que o não é “suficientemente transparente, pois nele existem várias rubricas pouco claras ou simplesmente abertas sem qualquer previsão do custo real a investir e, em alguns casos, houve um aumento muito significativo dos valores, em relação ao ano anterior, sem ter havido depois, por parte do actual executivo, uma cabal explicação dessa decisão o que nos deixa apreensivos quanto à necessidade e utilidade das mesmas e no pior dos casos deixando margem para tudo e mais alguma coisa”.

A abstenção, expõem os vereadores, deveu-se também à “não inclusão de grande parte das propostas apresentadas” pelo PSD. Concretamente: o reforço em 25 euros nas bolsas de estudo aos estudantes universitários, em cada escalão; o apoio em 50% na mensalidade das creches, infantários e pré-escolar; o reforço significativo no apoio às juntas de freguesia e às associações concelhias; o reforço de verbas no apoio às habitações degradadas de famílias carenciadas; a continuidade do Projecto de Requalificação Turística para o concelho; e a requalificação da marginal da Madalena do Mar.

O PSD critica ainda “pouca preocupação do executivo” nas áreas Social e do Turismo e a admissão de pessoal para o quadro da autarquia, após recente anulação de concursos “dentro dos mesmos moldes e praticamente com o mesmo número de postos de trabalho”.

“Em suma, na nossa opinião este orçamento, que deveria ser um instrumento importante de trabalho para o desenvolvimento do nosso Concelho, não passa de um instrumento de pura propaganda político-partidária, em que é notória a pretensão de iludir os menos atentos, pensando já nos próximos actos eleitorais que se avizinham”, concluem os vereadores do PSD Ponta do Sol.