PS reafirma objectivo de vencer na Madeira

A secretária-geral adjunta do PS voltou a referir que o partido está focado e empenhado em vencer as eleições regionais do próximo ano.

Ana Catarina Mendes reafirma o que o secretário-geral repetiu, por diversas vezes, no último congresso socialista, que se realizou em Maio último na Batalha. António Costa sublinhou, durante os trabalhos, que vencer na Região “é uma batalha absolutamente decisiva para o PS”, tendo Paulo Cafôfo e Emanuel Câmara na plateia. O candidato à presidência do Governo Regional comprometeu-se, também, no Congresso, a dar a primeira vitória na Madeira ao PS.

Agora é a vez de Ana Catarina Mendes de exclamar: “ Estou neste momento concentrada em ser secretária-geral adjunta do PS e em ganhar as eleições europeias, as legislativas e as regionais da Madeira”.

A secretária-geral adjunta socialista afirma que os candidatos do PS ao Parlamento Europeu vão ser conhecidos em 16 de fevereiro, durante uma convenção europeia deste partido, e que o objetivo eleitoral é ser o partido com mais votos.

Em entrevista à agência Lusa, foi questionada se está disponível para encabeçar a lista europeia do PS, mas responde que, neste momento, essa questão não está em cima da mesa.

Ana Catarina Mendes refere, depois, que no dia 16 de fevereiro o PS fará a sua convenção sobre a Europa.

“Nessa altura, todos os portugueses conhecerão quem são os nossos candidatos ao Parlamento Europeu”, adianta.

Interrogada sobre qual o resultado que o PS considera um triunfo nas eleições europeias, a secretária-geral adjunta do PS sustenta que uma vitória “é sempre ter mais votos”.

“Estamos absolutamente apostados nestas eleições europeias, olhamos para o rumo da Europa com uma certa preocupação. A saída do Reino Unido é uma preocupação para todos nós, o crescimento da extrema-direita é uma preocupação que temos de ter e os socialistas têm de estar mobilizados para continuarem a afirmar o projeto de solidariedade, de coesão social e de paz que queremos na Europa”, salienta.

Apesar da insistência para que defina uma meta eleitoral, Ana Catarina Mendes apenas diz que acredita que “os cidadãos vão confiar” nos socialistas e que “o PS vai ter uma grande vitória”.

“Nunca faço previsões dessa natureza. O PS está apostado em ganhar as eleições e confiante que as ganhará”, acrescenta.