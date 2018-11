PS-Madeira debate amanhã a cidade, as serras e as pessoas

No âmbito dos Estados Gerais, o PS-Madeira promove amanhã, 3 de Novembro, pelas 9h30, uma mesa debate subordinada ao tema “A cidade e as serras. E as pessoas”. A iniciativa contará com os contributos dos convidados Amândio Torres (ex-secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural), Artur Cristóvão (professor catedrático da UTAD), Jaime Isquierdo Vallina (geólogo) e Cristina Pereira (arquitecta) e realizar-se-á no auditório do Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos.

O debate visa abordar a temática do despovoamento rural e dos riscos associados ao abandono das terras e, sobretudo, apontar soluções que façam reverter esta situação, centrando a discussão nas medidas que importam implementar na Madeira.