PS já foi ouvido pela Vice-Presidência

À saída da audição sobre o Orçamento Regional de 2019, esta sexta-feira, com o Vice-Presidente do Governo Regional, o presidente do PS Madeira quis, antes de tudo, “alertar” a população madeirense para os promessas feitas pelo Governo Regional durante as várias intervenções públicas, pedindo que os madeirenses estejam atentos à materialização das mesmas.

Sobre as propostas para o Orçamento Regional de 2019, que o DIÁRIO divulga na edição impressa de hoje, Emanuel Câmara começa por destacar os actuais impostos e a urgência de os descer, sublinhando também que um dos objectivos principais do partido, é desenvolver políticas sociais. Além das finanças, o líder do PS Regional mencionou a Saúde e a Educação como os sectores a ter especial atenção. As listas de espera no SESARAM, assim como os medicamentos e as altas-problemáticas, são apostas, e manuais escolares gratuitos para todos, é outro exemplo.

Emanuel Câmara disse ainda que é necessário criar um quadro financeiro para Contratos Programa com as autarquias, assim como regras para a apresentação de propostas.

Questionado sobre a abertura da Vice-Presidência às propostas que o partido apresentou, Emanuel Câmara não quis adiantar, declarando que serão “dirimidas” no momento oportuno.