PS critica “20 anos de anúncios pagos” sobre o novo Hospital

Num comunicado hoje dirigido à imprensa, o PS-Madeira criticou o anúncio publicado pelo Governo Regional nos media regionais sobre as contas do novo Hospital da Madeira.

“O Governo Regional utilizou hoje publicidade institucional, paga por todos os madeirenses, para falar sobre o Novo Hospital. Utilizou a imprensa regional para publicar um anúncio, mais um, sobre o Novo Hospital, em que mais uma vez contradiz os seus próprios números e aqueles que são conhecidos nos documentos oficiais”, começam por referir os socialistas.

Segundo o PS-M, o executivo madeirense “utiliza publicidade paga para falar de 34 milhões, que no debate mensal da semana passada eram 32 e que no dia 25 de Outubro eram 27. Utiliza publicidade paga para incluir e subtrair o IVA, sem incluir as verbas do PIDDAR. Utiliza publicidade paga para mostrar aos madeirenses tudo, menos a informação que consta nos documentos oficiais publicados e elaborados pelo próprio Governo Regional”.

“Ao fim de 20 anos de promessa eleitoral por cumprir, do Novo Hospital restam aos madeirenses cartazes nas ruas e anúncios nas páginas de jornal. Mas o Novo Hospital não precisa de mais anúncios públicos - precisa de um Concurso Público”, sublinha a mesma nota e acrescenta: “a Saúde na Madeira precisa de menos publicidade paga e mais medicamentos; de menos cartazes e mais consultas; de menos anúncios e mais cirurgias; de menos eventos mediáticos e mais acção; de menos novos Secretários e mais opções políticas”.

Os socialistas consideram ainda que o dito anúncio de uma atitude de “desespero do PPD/PSD, neste caso misturado com o papel de Governo Regional (...) numa tentativa desesperada de contrariar os insucessos desta governação e da renovação.