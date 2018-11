PS conheceu funcionamento e necessidades do Estabelecimento Vila Mar

No âmbito do projecto ‘A Madeira que queremos’, o PS visitou esta sexta-feira o Estabelecimento Vila Mar, o único Lar de Infância e Juventude que é tutelado pela Região, sob a administração da Segurança Social. A iniciativa contou com a presença do candidato do partido às eleições Regionais de 2019, Paulo Cafôfo.

Na ocasião, os socialistas estiveram reunidos com os responsáveis pela instituição, tendo a deputada Sofia Canha explicado que esta iniciativa pretendeu, por um lado, conhecer a forma como a Região trata e dá apoio a estes jovens que têm necessidade de protecção (uma vez que as famílias não lhes proporcionam essas condições) e, por outro lado, “constatar ‘in loco’, junto das pessoas que cá trabalham, as reais necessidades que sentem no dia-a-dia para lidar com estas situações”.

A coordenadora do programa do PS para a área do Desenvolvimento Social afirmou que esta instituição tem capacidade para 50 jovens, referindo que todos os que ali se encontram institucionalizados estão sob medidas de promoção e de protecção de acolhimento residencial, dado que “todas as instituições – começando pela instituição familiar – destas crianças e jovens falharam, chegando a este ponto em que é preciso um apoio suplementar”.

E diz que, para isso, há ali uma equipa pluridisciplinar que engloba o mais diverso tipo de profissionais, que dão este apoio e dão todas as condições possíveis para que estas crianças e jovens possam desenvolver-se integralmente.

Sofia Canha lembrou também que, em 2015, esta instituição deixou de ter a valência formativa, sendo que as crianças e jovens foram integrados noutras escolas. Como tal, os socialistas quiseram também saber, junto de quem ali trabalha e dirige o Estabelecimento Vila Mar, “que impactos é que isso terá tido no desenvolvimento integral destas crianças e jovens”.

De referir também que, ainda no âmbito do projecto ‘A Madeira que queremos’, o PS-M irá visitar esta tarde a Associação ‘Monte de Amigos’, com cujos utentes irá contactar. Trata-se de pessoas em situação de pobreza ou no limiar da pobreza, sendo que os socialistas pretendem conhecer o trabalho da instituição e o apoio que dá aos seus utentes.