PCP requer audição parlamentar com Miguel Ferreira e Pedro Ramos

O PCP/Madeira, através do seu Grupo Parlamentar na Assembleia Legislativa da Madeira, considera que se justifica, com “carácter de urgência”, desencadear uma Audição Parlamentar sobre o estado do Serviço Regional de Saúde na Região Autónoma da Madeira.

O pedido dos comunistas surge na sequência do assunto que faz manchete na edição impressa, desta quinta-feira (8 de Novembro), do DIÁRIO de Notícias da Madeira.

“Atendendo à natureza das declarações proferidas pelo Dr. Miguel Ferreira (...) Atendendo à gravidade e profundidade do diagnóstico feito por um anterior responsável pelo SESARAM ao funcionamento do sector da saúde na Região. Atendendo a que um dos maiores objectivos do actual Governo Regional, presidido por Miguel Albuquerque, era pacificar o sector da saúde, fica ainda mais agora negado pelo inflacionar da escalada de contestação às políticas da saúde na Região”, para o PCP torna-se “inadiável requerer a realização de uma Audição Parlamentar”, para a qual deverão ser convidados Miguel Ferreira e o secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, no sentido de apurar as questões relativas ao estado da saúde na Região Autónoma da Madeira.