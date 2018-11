A data de 6 de Outubro é a preferida do PCP para a realização das eleições regionais.

“Consideramos que as eleições regionais não podem ser coincidentes com eleições de outra natureza”, afirmou Edgar Silva à saída da audiência com o Presidente da República.

O PCP também não concorda com a realização das eleições em Setembro porque implicaria fazer campanha em Agosto, um mês de muita dispersão dos madeirenses.