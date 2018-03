PCP denuncia aumento de precários na administração pública regional

No âmbito da sua campanha ‘Valorizar os Trabalhadores, Mais Força ao PCP’, os comunistas realizaram, hoje, uma jornada de contactos com os trabalhadores da administração pública regional para denunciar o aumento do trabalho precário neste sector.

“A propaganda do Governo Regional, relativamente ao combate à Precariedade Laboral cai por terra com a frieza dos números divulgados no boletim do emprego público referente ao 4º trimestre de 2017. Contrariamente ao expectável verificamos que na administração pública regional, não só o número de trabalhadores diminuiu, como aumentaram o número de vínculos”, acusou Ricardo Lume, em declarações à comunicação social.

“A 31 de Dezembro de 2016 existiam 19.300 trabalhadores na administração pública regional, dos quais 606 tinham contrato a termo, ou seja, um vínculo precário. Já a 31 de Dezembro de 2017, o número de trabalhadores na administração pública regional diminuiu para 19.031 trabalhadores, dos quais 687 são trabalhadores com vínculos precários”, precisou o deputado.

Relativamente às áreas onde existe mais precariedade na administração pública é nas “funções sociais” da Saúde e Educação, que esta mais se faz notar.

“Na educação sabemos que existem professores há décadas nesta situação, pois estão a ocupar um posto de trabalho permanente, mas não têm vínculos efectivos. Na saúde são assistentes operacionais, motoristas dos transportes de doentes, cozinheiros entre outros que também são vítimas desta triste realidade”, aponta Ricardo Lume.