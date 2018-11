Paulo Cafôfo destacou inovação e oportunidades apresentadas na Cidade do Empreendedor

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, acompanhado pelo restante Executivo, visitaram ontem a edição 2018 da Cidade do Empreendedor, um evento organizado pela Associação de Jovens Empresários Madeirenses (AJEM), e que teve lugar no Madeira Tecnopolo.

A Autarquia fez-se representar no certame com o seu Balcão do Investidor, tendo como objectivo “divulgar junto dos nossos empreendedores as principais valências do Balcão e mostrar-lhes que podem contar com a Autarquia como um parceiro activo e empenhado, no sentido de concretizar as suas ideias de negócio”, explicou Paulo Cafôfo.

O Balcão do Investidor da Câmara Municipal do Funchal foi criado em Agosto de 2015, para funcionar como um espaço complementar aos actuais serviços municipais, de modo a prestar aos potenciais investidores no concelho todo o tipo de informações de que estes necessitem. Desde então, os assistentes municipais já atenderam, no Balcão, mais de 4000 potenciais investidores, números que, no entender do Presidente, “sublinham o impacto e a importância do projecto para a nossa economia local. Mas queremos mais e um evento como a Cidade do Empreendedor foi uma excelente oportunidade para contactar de perto com o público-alvo do nosso Balcão”, salientou o presidente.

A mensagem que a Autarquia levou este ano ao evento foi a necessidade de revitalizar e renovar o tecido comercial do concelho. “A par da protecção das Lojas com História, é necessário diversificar a oferta no comércio tradicional com a introdução de novos conceitos e novas formas de fazer comércio”, reforçou Cafôfo, rematando que a Cidade do Empreendedor “é o palco ideal para abordar esta visão, dada a sua importância como montra de empresas, mostra de tendências e de ideias inovadoras, e promotora de oportunidades de negócio”, sendo certo que a Câmara Municipal do Funchal “quer continuar a dar o seu contributo aos empreendedores do concelho”.