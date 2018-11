Palestra aborda nutrição na perspectiva delas

‘A Nutrição e as Mulheres’ é o tema proposto pela UMAR - União de Mulheres Alternativa e Resposta no âmbito das comemorações do Dia Mundial da Alimentação, que se assinalou no passado dia 16 de Outubro. A palestra decorre no domingo na sede deste associação a partir das 15h30, localizada na Avenida Calouste Gulbenkian, 9º andar do auto silo. Vai contar com o nutricionista, Dr. Pedro Silveira.

A entrada é livre.