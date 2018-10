Oposição chumba taxa turística do Porto Santo

Os dois vereadores do PS e o vereador do movimento Mais Porto Santo, votaram contra a proposta de Idalino Vasconcelos de criar uma taxa turística no concelho. Na reunião de hoje da Câmara Municipal do Porto Santo ficou claro que o PSD, que governa o município, terá muitas dificuldades para aprovar medidas de fundo.

Filipe Menezes de Oliveira, vereador do PS e ex-presidente da câmara, começou por reconhecer que, durante a sua gestão autárquica, propôs a criação de uma taxa turística, mas que a contexto actual é “muito diferente”.

“Na altura em que pretendi implementar a taxa, o turismo do Porto santo estava em alta e achámos que era necessária e proporcional às exigências”, sublinha. Hoje, entende o vereador socialista, uma medida dessas é “inoportuna e um erro estratégico”.

Menezes Oliveira também considera que o estudo em que se baseou a proposta do presidente da câmara tem por base “um pressuposto errado quando diz que o turismo está em crescimento”.

O turismo do Porto Santo, afirma, “está em queda, com menos 20 a 30% de reservas em relação a 2017 e menos 40%, em relação a 2016”.

A taxa turística, que seria aplicada ás unidades hoteleiras e ao alojamento local, é considerada prejudicial para o turismo.