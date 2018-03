Obras requalificam 224 Kms de estradas

A manchete desta edição de segunda-feira, 12 de Março de 2018, dá conta que 224 quilómetros de estradas vão ser alvo de intervenção. “Governo Regional vai investir 6 milhões de euros nos próximos 3 anos na conservação de estradas regionais. Fora da lista ficam os troços concessionados de via rápida e expresso. Contrato já foi assinado com o consórcio ‘Tecnovia Madeira’ e ‘Afavias’”, pode-se ler na primeira página do tema a ler na página 3. O texto é de Ricardo Duarte Freitas.

Outro tema de grande destaque são as Memórias do ‘Lakonia’ resgatadas 55 anos depois. “Casal de arqueólogos britânicos está a investigar o naufrágio do paquete ao largo da Funchal e já conseguiram descobrir o nome de 5 vítimas, até agora desconhecidas, e sepultadas no Cemitério Inglês do Funchal. Michael Blandy relata o incidente que viveu na primeira pessoa”, pode-se ler. História contada por Erica Franco que pode conhecer das páginas 10 a 13.

Também em primeira página o regresso aos triunfos na I Liga. Críticas geraram vitória. “Marítimo ganhou ao Setúbal por 4-2”, crónica de Emanuel Rosa a ler nas páginas 16 e 17.

Por fim, duas notícias com destaque de primeira. Bordado Madeira desfilou na Moda Lisboa. “Filipe Faísca revelou a colecção ‘6º Sentido’”, escrevemos, numa peça assinada por Francisco José Cardoso na página 34; e mais uma reportagem pelos recônditos da Madeira, desta feita Rúben Santos foi À descoberta do sítio do Lombo Grande, a ler nas páginas 36 e 37.

