‘O doce sabor da festa’ dá-se a provar esta sexta-feira no Largo da Restauração

O Largo da Restauração, no Funchal, acolhe, a partir desta sexta-feira, a iniciativa ‘O doce sabor da Festa’, que se estende até domingo. O certame dará palco a alguns produtos tipicamente regionais especialmente os que ostentam a Marca ‘Produto da Madeira’.

Tal como indica a secretaria da Agricultura e Pescas, “nesta orientação, é dada uma particular atenção à cana-de-açúcar e aos seus derivados, mais exactamente o Mel de Cana-de-açúcar e o Rum da Madeira, bem como, entre muitos outros, a doçaria e a licoraria tradicionais madeirenses, contribuindo-se assim para a preservação de um riquíssimo património gastronómico e cultural, com um cariz ímpar, como de actividades social e economicamente relevantes”.

Quanto ao programa, esse irá contar com as presenças confirmadas do cantor Ruben Aguiar (sexta-feira, dia 09, às 20h), do grupo D’ Repente (sábado, dia 10, às 16h), da Tuna Universitária da Madeira (sábado, dia 10, às 18h) e do Grupo Folclórico do Centro Cultural de Santo António (domingo, dia 11, às 15h), bem como com actividades dinamizadas pela Câmara de Provadores dos Produtos Agrícolas e Agroalimentares da RAM (AgroSenseLab), com o nome ‘Aromas da Festa’, e demonstrações da doçaria típica da época festiva que se aproxima.

A abertura do evento está programada para as 18h00 de amanhã com a presença do Secretário Regional de Agricultura e Pescas, Humberto Vasconcelos.

As empresas A Doçaria (Bolo e Broas de mel de cana-de-açúcar); Casa do Povo do Curral das Freiras (Doçaria Tradicional); Engenho Novo da Madeira (Mel de cana-de-açúcar e runs agrícolas); José Luís Sousa (CanaDrink Madeira/Sumo de cana-de-açúcar); Miguel Bettencourt (Maracujá Madeirense/Poncha); Quinta Pedagógica dos Prazeres (Licores e compotas) e Sonho Real (Chocolate) vão marcar presença neste evento.