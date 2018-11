NÓS, Cidadãos! sugere ao PSD e à CMF três medidas para uma mobilidade sustentável

Na sequência de um debate específico na Assembleia Municipal do Funchal (AMF) sobre o Plano de Acção para a Mobilidade Urbana Sustentável do Funchal e o encerramento da Rua Fernão Ornelas, em que, de acordo com o NÓS, Cidadãos!,(NC) o PSD se fez acompanhar de um conjunto de “argumentos fracos, que pouco ou nada traziam de novo”, este movimento pretende dar o seu contributo através de algumas propostas sobre mobilidade inteligente, tendo em conta que em 2025 estima-se a existência de mais de 470 milhões de veículos ligados à Internet em todo o mundo, e mobilidade sustentável que se avizinha com impacto determinante na qualidade de vida de quem vive nas cidades.

Filipa Fernandes, presidente do NC da Madeira e Porto Santo e membro do Conselho Nacional sugere ao PSD-Madeira e à própria Câmara Municipal do Funchal (CMF), que siga o exemplo da cidade espanhola Sevilha e aplique o uso de bicicletas no centro do Funchal. “Se em 2005 havia 12 quilómetros de ciclovia (não ligados) pela cidade, hoje a rede estende-se a 180 quilómetros disponíveis para ciclistas, e o Funchal pode e deve acompanhar esta orientação que é europeia”, diz Filipa Fernandes que sugere ainda a política implementada em Dunquerque, no norte de França, onde os autocarros gratuitos tiraram, desde Setembro último, os habitantes dos carros e transformou esta localidade numa das maiores cidades europeias com transporte público gratuito (mais de 200 mil habitantes já aderiram), sendo que, por cá, “poderíamos começar pelos estudantes e pela população sénior”, sustenta.

A última sugestão prende-se com a medida implementada na Argentina, onde uma empresa de logística resolveu apostar em veículos totalmente elétricos, através do apoio do Governo da cidade, que tem vindo a promover um Plano de Mobilidade ‘Limpa’ e que o Governo Regional oderia reproduzir e introduzir na Madeira.