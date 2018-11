NÓS, Cidadãos! diz que foi o primeiro partido da Madeira a propor transportes gratuitos

Face à notícia de hoje que faz manchete no DN-Madeira, sobre os ‘Passes Sociais com tectos máximo de 30 a 40 euros’, onde se refere que o Governo Regional vai investir 6,5 milhões de euros, já em 2019, e que as crianças/alunos com idade até 12 anos de idade não pagarão para andar de autocarro, o Partido NÓS, Cidadãos! informa que “foi o primeiro partido da Madeira a apontar e propor a gratuitidade dos manuais escolares, refeições escolares e transporte para todas as crianças do primeiro ciclo”.

Num comunicado enviado à redacção, Filipa Fernandes, presidente do partido na Madeira e Porto Santo, relembra o texto enviado em Fevereiro de 2017 para a imprensa regional, bem como os cartazes afixados nas ruas do Funchal a solicitar tais medidas.

A proposta do NÓS, Cidadãos! foi reforçada em Abril deste ano, através de um pedido feito “uma vez mais” ao Governo Regional, para que o transporte rodoviário fose gratuito para as crianças até aos 12 anos de idade, na Madeira.

Por último, e por entender que “a verdade é fácil de perceber, depois de ter sido descoberta”, Filipa Fernandes diz que fica assim registado que a proposta agora avançada pelo Governo do PSD-Madeira, de Miguel Albuquerque e Pedro Calado, “teve primórdios numa proposta adiantada por um outro partido que nasceu de um grupo que cidadãos que está efectivamente preocupado com a vida das pessoas, famílias e empresas da Região, independentemente de estarmos em ano pré-eleitoral e já em campanha político-partidária”.