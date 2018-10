Museu da Electricidade recebe apresentação oficial do concurso escolar ‘#aminhavoznaUE’

Na próxima quarta-feira, dia 31 de Outubro, acontece no auditório do Museu da Electricidade - Casa da Luz, pelas 15 horas, a apresentação oficial do concurso escolar ‘#aminhavoznaUE’, uma iniciativa promovida pelo Centro de Informação Europe Direct Madeira em parceria com a Deputada ao Parlamento Europeu, Cláudia Monteiro de Aguiar e a Secretaria Regional de Educação, no âmbito da realização das Eleições Europeias para o Parlamento Europeu (PE), em 2019.

O concurso, que conta com a participação de 13 equipas, destina-se aos estudantes do 12.º ano de escolaridade dos estabelecimentos de ensino da RAM e visa acima de tudo, informar e capacitar os jovens, promovendo o debate e a partilha de ideias, com vista à participação nas eleições europeias que terão lugar em maio de 2019.

O CIED Madeira vem pelo presente, convidar-vos, a estar presente na sessão de abertura do evento que se encontra agendada para as 15h00 e que contará com a presença da deputada ao Parlamento Europeu, Cláudia Monteiro de Aguiar, do chefe do Gabinete do Parlamento Europeu em Portugal, Pedro Valente e do Secretário Regional de Educação, Jorge Carvalho.