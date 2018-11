Militares madeirenses de partida para o Iraque

As autoridades regionais já estão no Aeroporto da Madeira para a despedida do 8.º Contingente Nacional de forças que está de partida para o Iraque.

Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional, Tranquada Gomes, presidente da Assembleia legislativa da Madeira e Ireneu Barreto, Representante da República para a Madeira já se encontram junto dos militares.

O avião C 295 que os vai transportar para Lisboa já está na placa com saída prevista para as 16 horas.

Depois de uma escala em Lisboa, os militares mudarão de aeronave com destino a Bagdad, indo depois de helicóptero para a base militar.

Esta é a primeira força aprontada na Madeira no Pós Ultramar que terá uma missão de seis meses, rendendo assim o contingente dos Açores (7.ª força do Contingente Nacional).