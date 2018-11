Miguel Ferreira diz que apenas vê “contratos com o privado” no SESARAM

Bom dia caro leitor. Na manchete do DIÁRIO desta quinta-feira “a única coisa” que o ex-administrador do SESARAM vê na Saúde regional “são contratos com o privado”. Miguel Ferreira acusa o Governo madeirense de não privilegiar os meios existentes no serviço público, em detrimento dos laboratórios de análises particulares e das clínicas que fazem exames auxiliares de diagnóstico, garantindo que aí se poupariam milhões ao erário. Uma entrevista para ler nas páginas 24 e 25.

Como mancha fotográfica de primeira página o oceano que nos banha ‘galga’ para o Programa da Orla Costeira. A abertura do concurso é hoje autorizada em Conselho de Governo e o objectivo é dotar a Região com instrumentos de gestão e ordenamento na área de jurisdição marítima. Matéria para ler na página 3.

No cômputo político, saiba que a oposição critica um concurso ‘feito à medida’. Tudo porque a vaga para director do Centro das Comunidades tem como requisito uma licenciatura em Filosofia. Tema aprofundado na página 6, sendo que ao ‘lado’, na página 7, pode ficar a conhecer os pormenores das mexidas no secretariado do PSD-Madeira, que devem poupar o actual secretário-geral, Rui Abreu.

Pela África do Sul, os emigrantes querem votar nas ‘Regionais’. No terceiro dia de visita de Pedro Calado àquele país houve quem vaticinasse ‘voos mais altos’ ao vice-presidente do Governo Regional. Tudo para consultar na página 12.

Por fim, e não menos importante, a empreitada na Ribeira de João Gomes alterará a rotina de 15 mil viaturas. A obra do Governo obriga a CMF a colocar polícias nos pontos críticos e a propor alternativas para garantir escoamento do trânsito. Assunto para ‘apanhar boleia’ nesta edição logo na página 2.

