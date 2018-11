Medida de apoio à construção do novo Hospital é a principal proposta do PCP para o OE2019

O PCP apresentou algumas propostas para o Orçamento de Estado 2019, no que à Madeira diz respeito, destacando a necessidade de apoios à construção do Novo Hospital da Madeira, tendo formalizado a entrega de uma proposta na Assembleia da República para um financiamento em conformidade com a já aprovada candidatura do Projecto de Interesse Comum, bem diferente da proposta do Governo da República que aponta para um modelo de financiamento do Novo Hospital longe dos prometidos 50% do valor total da obra.

Edgar Silva, Coordenador Regional do PCP, abordou ainda outra medidas que gostaria de ver implementadas no OE2019, nomeadamente medidas fiscais para as produções regionais do mel de cana, do rum e da sidra, a renegociação da dívida pública da Madeira, suprimindo o ‘spread’ e outros encargos do serviço da dívida e um Plano de Remodelação e Construção de Novas Esquadras da PSP na Região.

“Para cada uma destas propostas, o PCP conta com o sentido de defesa do superior interesse público da parte das outras forças políticas com representação na Assembleia da República”, salientou Edgar Silva.