Marcelo concorda que as eleições regionais sejam antes das nacionais

O Presidente da República concorda com a posição do PSD, e da maioria dos partidos, de que as eleições regionais devem ser antes das nacionais.

A delegação social-democrata foi a primeira a ser recebida por Marcelo e defende um afastamento mínimo d 15 dias entre os dois actos eleitorais.

A lei eleitoral para a AR determina que as eleições se realizem entre 14 de Setembro e 14 de Outubro e as regionais, entre 22 de Setembro e 14 de Outubro.

O maior afastamento seria marcar as regionais para 22 de Setembro e as nacionais a 13 de Outubro. Esta segunda data pode ser problemática, devido às cerimónias de Fátima.

Tranquada Gomes, porta-voz do PSD, confirmou que esta reunião serviu para apresentar questões que dividem a Região e a República e garantiu que o seu partido está pronto para eleições.