Bom dia caro leitor,

O Maestro Victor Costa morreu na miséria. A notícia que dá conta da vida do autor da música do hino da Região faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias deste sábado. A reportagem assinada pela jornalista Paula Henriques, que pode ler na página 13, explica que a luta para que a Região ficasse com o seu legado musical foi infrutífera, que o músico nunca recebeu os direitos de autor do Hino da Madeira e que o Governo Regional mantém o silêncio sobre processo com sete anos.

Noutra matéria, saiba que as Selvagens foram premiadas pelo sistema norte-americano. Salvaguardar as biodiversidades e ecossistemas marinhos é o objectivo da organização que vai entregar o prémio à reserva natural em Bali, na terça-feira. Um trabalho desenvolvido nas páginas 10 e 11 do seu matutino.

A polémica sobre a queda da árvore do Monte continua com o perito da Câmara do Funchal a valer-se de arquivo fotográfico para se defender das acusações do ex-director regional das Florestas.

N área desportiva, ontem houve lenços brancos para Costinha porque o Nacional averbou ontem a quarta derrota consecutiva em casa para a I Liga, ao perder com o Portimonense, por 1-0.

Ainda em destaque na primeira página de hoje está a notícia dos 11 condutores alcoolizados detidos pela PSP.

Estas e outras notícias estão em permanente actualização na plataforma digital do DIÁRIO de Notícias, em www.dnoticias.pt

Se ainda não é nosso assinante, saiba que poderá fazer aqui a sua assinatura.

Bom sábado!