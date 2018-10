Madeira sob aviso amarelo devido ao vento e à agitação marítima este domingo

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o vento forte e a agitação marítima dominam as previsões para o Arquipélago da Madeira, este domingo, dia 28 de Outubro,

A previsão de vento forte de nordeste, com rajada até 75 km/h no extremo leste da ilha da Madeira, estará em vigor entre as 09 e as 22 horas deste domingo.

No que toca à agitação marítima a Costa Norte da Madeira e o Porto Santo mantêm-se no amarelo até às 7 horas de segunda-feira, dia 29 de Outubro), sendo esperadas ondas de nordeste com 2 a 3,5 metros, aumentando gradualmente para 4 a 5 metros.

A Capitania do Porto do Funchal recomenda, por isso, que os proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo.

A registar ainda, ocorrência de aguaceiros e uma descida de temperatura, mais significativa nas vertentes norte e nas zonas montanhosas.