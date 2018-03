Madeira recebeu exercício conjunto de busca e salvamento marítimo

A Marinha e Autoridade Marítima em articulação com o Serviço Regional de Proteção Civil e a Associação Madeirense para o Socorro no Mar – SANAS Madeira, realizaram hoje um exercício de busca e salvamento ao largo da ilha da Madeira.

O simulacro contou com o empenhamento do navio da Marinho a NRP Douro atribuído ao dispositivo naval do Comando da Zona Marítima da Madeira, da embarcação salva-vidas ISN SR40, do dispositivo de socorro da Capitania do Porto do Funchal, e igualmente com as embarcações salva-vidas da SANAS Madeira (Salvador do Mar e Atlântico 101), de acordo com o protocolo de cooperação entre a Marinha, a Autoridade Marítima Nacional e a Associação Madeirense para o Socorro no Mar e em cumprimento do Plano Integrado de Salvamento Marítimo da Região Autónoma da Madeira.