Madeira recebe formação sobre demência em 2019

A Madeira recebe, no próximo ano, uma formação sobre demência devido à importância da temática, bem como pela escassez de formação especializada para Profissionais e Cuidadores no Arquipélago da Madeira.

A demência é uma doença crónica, considerada um problema de saúde pública pela Organização Mundial da Saúde, que afecta uma percentagem considerável de pessoas com mais de 65 anos. Com um envelhecimento da população sem precedentes, que segundo as Nações Unidas quase duplicará em 2050, as doenças crónicas terão igualmente um crescimento extremamente preocupante.

Torna-se pois fundamental o desenvolvimento de programas e técnicas adequadas e adaptadas a cada cultura e especificidades da população idosa, para permitir uma longevidade com qualidade.

A formação que ocorrerá na Madeira nos dias 14 e 15 de Junho será ministrada por uma reconhecida especialista em Transtornos Neurocognitivos e Demências, Susana Henriques, Investigadora em Neurociências e Psicologia Clínica, autora de várias ferramentas para o desenvolvimento e estimulação cognitiva para idosos e para pessoas adultas com transtornos neurocognitivos.

Esta iniciativa conta com o apoio do Município do Funchal.