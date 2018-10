Madeira dá parecer negativo ao Orçamento do Estado

A Madeira acaba de dar parecer negativo à proposta de Orçamento do Estado para 2019. Um decisão tomada na Comissão Especializada Permanente de Economia, Finanças e Turismo, com bases nos votos favoráveis ao parecer do PSD e CDS, a abstenção do JPP, o voto contra do PS e a ausência do BE.

Na reunião desta manhã na Assembleia Legislativa da Madeira, a Comissão analisou o documento e concluiu que a proposta suscita “absoluta e total desilusão quanto às justas pretensões e reivindicações da Região Autónoma da Madeira, algumas delas anunciadas e confirmadas, pessoal e directamente, pelo próprio Primeiro-Ministro, o que revela uma incompreensível disparidade entre os compromissos assumidos e o cumprimento dos mesmos”.

Por isso, a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira emite um parecer negativo, “aguardando com expectativa a sua discussão na especialidade, onde espera que os Partidos que têm assento na Assembleia Regional e que já subscreveram estas reivindicações no Parlamento, possam, agora, fazer aprovar e acolher em sede da Assembleia da República as necessárias propostas de alteração que serão apresentadas de acordo com as pretensões da Região Autónoma da Madeira”.

O que falta?

Os deputados aproveitam para enunciar uma vez mais os aspectos que, “há muito, deveriam ser consagrados no Orçamento Geral do Estado e que, sistematicamente, são ignorados e não incluídos no seu articulado”. A saber:

Novo Hospital Central do Funchal

Lamentam que o Primeiro-Ministro - que comprometeu-se a co-financiar a construção do Novo Hospital Central da Madeira, definindo essa comparticipação em 50% da despesa referente à construção e equipamentos, tenha faltado à palavra, pois

o Estado apenas co-financiará o projecto em, apenas, cerca de 13% e porque “não só desconsidera o valor do IVA como, de forma inimaginável e absurda, desconta o valor da avaliação dos Hospitais dos Marmeleiros e Dr. Nélio Mendonça”, acusando o Governo da República de “ousar tentar apoderar-se de património da Região com o fim de financiar a sua parte no investimento, violando a Constituição Portuguesa e o Estatuto Político Administrativo”.

Dívidas dos subsistemas de saúde

Referem que a liquidação das dívidas dos subsistemas (utentes da ADSE, beneficiários dos subsistemas da PSP – SAD PSP, das Forças Armadas - IASFA e da GNR) ao SESARAM, volta a não constar desta proposta. E que essa dívida já ultrapassa os 18 milhões de Euros.

Taxa de Juro do Financiamento do Estado

A proposta aponta para a aplicação de uma taxa de 2.8% acrescida, “de forma incompreensível”, a comissão de 0,15%.

“Ofensiva” é ainda a proposta que qualquer poupança resultante da aplicação de uma taxa de juro mais baixa só pode ser utilizada para amortizar mais rapidamente o capital em dívida. “O Estado continua a fazer negócio financeiro com a Região (agiotagem) e vem, ainda, impedir que os ganhos advindos de condições de financiamento mais favoráveis possam ser aplicados em matérias de importância acrescida (Saúde, Educação e Apoio Social)”, referem

Sobretaxa de IRS

Os deputados entendem que a receita da sobretaxa de IRS ainda cobrada aos contribuintes das Regiões Autónomas deve ser entregue a estas. Deverá ser ainda aprovado um plano para entregar os valores que foram indevidamente retirados às Regiões Autónomas.

Subsídio de Mobilidade

A Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira não compreende porque não foi aproveitada esta oportunidade para assegurar a materialização das alterações já aprovadas tanto na ALM como na AR. “O impasse e dilação dolosa resulta da falta de vontade política do Governo da República em resolver esta questão central para todos os residentes na Região”, referem.

Ligação marítima de passageiros e carga

Apesar do Governo da República, através da Srª Ministra do Mar, manifestar a intenção de apoiar e co-financiar a manutenção desta ligação durante todo o ano e, até, com mais frequências semanais, lamentam “a inexistência de qualquer inscrição orçamental que consubstancie essa intenção”.

Passe sub23@superior.pt

Julgam que um importante apoio social aos estudantes que frequentam o ensino superior que, de acordo com a lei, tem aplicação a todo o território nacional devia ser aplicado na Região. “Urge a introduzir medidas que ultrapassem e corrijam, imediatamente, esta lacuna e discriminação”, sublinham.

IVA reduzido para obras promovidas pelo IHM

A ALM propõe a alteração do artigo 170º (na verba 2.24 da Lista I anexa ao Código do Imposto Sobre o Valor Acrescentado) referente à aplicação da taxa de IVA reduzida de 5%, alargando essa aplicação aos organismos com tutela em matéria de habitação nas Regiões Autónomas, quando promovam ou apoiem as empreitadas destinadas à reabilitação de imóveis. Esta proposta visa equiparar as entidades públicas regionais à entidade nacional IHRU, I.P., eliminando, desta forma, a desigualdade tributária.

A ALM refere que acresce a estas matérias um conjunto de outras questões que continuam a carecer de solução. Eis os seis casos diagnosticados:

- A alteração das regras declarativas referentes ao IRC, com a obrigatoriedade da entrega do Anexo C, com o preenchimento do quadro 3 (Repartição do volume de negócios).

- A inclusão do mel de cana madeirense na Lista de produtos com IVA reduzido.

- O ressarcimento à Electricidade da Madeira, pelo Sistema Eléctrico Nacional, dos valores referentes aos direitos de passagem.

- A atribuição à sidra produzida na Região um estatuto equivalente ao vinho, ou seja, a aplicação de uma taxa de 0,0€/hl.

- Excepcionar as receitas das Regiões Autónomas na participação das autarquias locais nos impostos do Estado.

- Exigir que o Governo da República cumpra a promessa de transferir 30,5 milhões de Euros referentes às intervenções decorrentes dos incêndios de 2016.