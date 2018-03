Madeira com aviso de vento forte e agitação marítima forte para esta sexta-feira

A Capitania do Porto do Funchal recebe esta tarde do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a informação da situação geral do estado do tempo (vento e mar) para a orla marítima, até às 18:00 horas locais desta sexta-feira, referente ao Arquipélago da Madeira.

O Vento irá soprar de sudoeste moderado (19 a 26KM/H) a fresco (27 a 35KM/H), aumentando gradualmente para muito fresco (36 a 44KM/H) a forte (45 a 54KM/H), por vezes a muito forte (55 a 65KM/H) no início da manhã.

Quanto à visibilidade esta será moderada, tornando-se gradualmente fraca e má.

No que se refere à ondulação, na costa norte as ondas serão de noroeste de 2 a 3 metros, aumentando gradualmente para 3 a 4 metros. Já na costa sul prevê ondas de oeste/sudoeste de 2 a 3 metros, aumentando gradualmente para 4 a 5 metros.