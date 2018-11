JPP pede menos carga fiscal

O terceiro partido a ser ouvido por Pedro Calado, esta sexta-feira, sobre o Orçamento Regional de 2019, foi o JPP.

Ao DIÁRIO, Carlos Costa declarou que o Governo Regional delineia um Orçamento muito voltado para as questões sociais e que, por isso, há algumas questões que o partido gostaria de ver tratadas. Entre elas, uma descida de dois pontos percentuais no IRS e também uma quebra fiscal do IRC - uma medida que o deputado acredita que vai incentivar a contratação de mais trabalhadores e, por isso, ao decréscimo do desemprego. Além disso, Carlos Costa apontou ainda ser necessário regularizar a vinculação de contratos laborais na função pública já que o que foi feito “ainda não é suficiente”.

Medidas para o sector da Educação e a dissolução das quatro Sociedades de Desenvolvimento, “que comem 40 milhões” ao Orçamento, dinheiro que deveria ser canalizado para as tais questões sociais, são outras das propostas.