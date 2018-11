JP Madeira desafia Governo Regional a criar Concurso Regional de Empreendedorismo

Os jovens centristas visitaram recentemente a Cidade do Empreendedor, que decorreu entre os dias 31 de Outubro e 4 de Novembro, no Madeira Tecnopolo.

O presidente da Juventude Popular da Madeira, Wilson Rodrigues, “realça a importância que este certame assume na divulgação de novas marcas, produtos e projectos inovadores, assim como na promoção de oportunidades de negócio e de investimento”. Wilson Rodrigues considera “que é preciso dotar os jovens das ferramentas necessárias para fazer vingar as suas ideias, transformando-as em oportunidades de negócio”.

Na opinião do líder centrista, “o empreendedorismo tem vindo a assumir um papel determinante no crescimento e desenvolvimento económico regional, na regeneração do tecido empresarial e na criação do próprio emprego”. Considerando o número de novas empresas criadas até setembro deste ano, Wilson Rodrigues “desafia o Governo Regional a criar o Concurso Regional de Empreendedorismo Jovem com o intuito de desenvolver e premiar ideias e projectos inovadores nos diferentes sectores de actividade económica, bem como estimular o espírito empreendedor e a criatividade dos jovens madeirenses”.