Jardim diz que novo romance é “só ficção”

“Há só ficção” neste romance. Quem julgar diferente é da sua consciência”. Palavras de Alberto João Jardim, proferidas esta sexta-feira, durante a sessão de lançamento do livro ‘diz ‘NÃO’!’, que decorre no Museu de Imprensa da Madeira, em Câmara de Lobos.

O ex-presidente do Governo Regional explica que escreveu o romance “pensando no momento futuro: primeiro Portugal tem solução e, em segundo lugar, pode dar para o torto se a Madeira entrar em esquemas de instabilidade”.

O primeiro romance de Jardim, depois da publicação de ‘Relatório de Combate’ (a sua autobiografia) está a ser apresentado neste momento por Pedro Coelho, presidente da autarquia de Câmara de Lobos, num evento que conta com a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque e o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Tranquada Gomes, entre outras individualidades.