Já há 9 voos cancelados no aeroporto da Madeira

O mau tempo continua condicionar o movimento no aeroporto da Madeira- Cristiano Ronaldo. Hoje, e até às 8h15, já haviam sido canceladas quatro chegadas (três voos da TAP a partir de Lisboa e do Porto e um da easyJet proveniente de Londres).

O condicionamento do aeroporto também provocou o cancelamento de cinco partidas (4 da TAP para Lisboa e um da eayJet para Londres)

As situações atmosféricas adversas, relacionadas com a falta de visibilidade e vento forte, começaram a afectar as escalas a partir das 14h de ontem, tendo sido cancelados três ligações da Condor Flugdienst provenientes de Hanôver, Frankfurt, Estugarda e Dusseldorf, quatro viagens da TAP e uma da Easyjet oriundas de Lisboa.

Apesar destas condições meteorológicas, uma aeronave de Paris/Porto da transportadora nacional, outra da Easyjet de Gatwick (Londres) e o avião que assegura as ligações com o Porto Santo conseguiram aterrar durante a tarde.