IVBAM promove acções de esclarecimento sobre ‘Repouso vegetativo da Vinha’

O Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM) realiza, durante este mês de Novembro, várias acções de esclarecimento sobre ‘O Repouso vegetativo da Vinha’ em várias freguesias da Região, começando já no próximo dia 13, no Seixal, prolongando-se até ao dia 29 de Novembro, no Porto Santo.

Recorde-se que estas sessões já começaram em Março deste ano e visam acompanhar o ciclo vegetativo da vinha para ajudar os viticultores a produzirem uvas de grande qualidade.

Este bloco de acções de esclarecimento será o último dos três planeados para esta campanha vitivinícola, e tem por temas principais a análise do solo, a poda e o tratamento de Inverno.

As formações serão ministradas por técnicos especializados que o IVBAM coloca à disposição dos viticultores.