Idalina Perestrelo abre Semana da Árvore 2018 no Garachico

A vereadora da Câmara Municipal do Funchal (CMF), com o pelouro do Ambiente, Idalina Perestrelo, marcou presença, esta manhã, na abertura da Semana da Árvore 2018, com uma turma de 3º ano da EB1/PE do Garachico.

Conforme foi noticiado na edição impressa desta segunda-feira do DIÁRIO, este programa de actividades promovido pela CMF junto do público escolar, no Parque Ecológico do Funchal, vai durar até dia 21 de Março, com o objectivo de assinalar o Dia Mundial da Árvore e da Floresta, sensibilizando para a importância da floresta na sustentabilidade do ambiente terrestre.

Recorde-se que o programa terá este ano 15 iniciativas originais e já bateu o recorde de participação, passando pela primeira vez a fasquia dos mil participantes.