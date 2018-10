Governo Regional reforça apoio à Santa Casa da Misericórdia de Machico

A secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade, esteve hoje em Machico onde anunciou um reforço de cerca de 132 mil euros à Santa Casa da Misericórdia de Machico (SCMM).

Trata-se de um acordo de cooperação entre o Governo Regional, através do Instituto de Segurança Social da Madeira (ISSM) e a Santa Casa da Misericórdia de Machico com o objectivo de reforçar o apoio às respostas sociais desta Instituição Particular de Solidariedade Social, nomeadamente, nas valências de Estrutura Residencial para Idosos, Centro de Dia e Centro Comunitário.

Durante a assinatura do acordo de cooperação, a Secretária Regional com a tutela da Segurança Social referiu que “este apoio é o reconhecimento do Governo Regional pelo trabalho de grande qualidade que tem vindo a ser desenvolvido pela Santa Casa da Misericórdia de Machico junto da comunidade local”.

Já a Provedora da SCMM, Nélia Martins, agradeceu o apoio que tem sido prestado pelo executivo madeirense através do Instituto de Segurança Social da Madeira, frisando que com este apoio “podemos fazer mais e melhor junto dos nossos utentes”.

No total, a Santa Casa da Misericórdia de Machico, em 2018, recebe através do ISSM, um apoio na ordem de um milhão de euros destinados à promoção e desenvolvimento das respostas sociais direcionadas para Terceira Idade, Educação e Saúde. O Governo Regional pretende, deste modo, continuar a investir no apoio às Instituições que desenvolvem actividades de cariz social junto da população com maiores carências.