Governo quer constituir uma capital de risco na Região para apoiar projectos empreendedores

O Governo Regional quer “constituir uma capital de risco na Região” para “apoiar e fomentar” o aparecimento de novos projectos como aqueles que estiveram em análise na 8.ª Oficina do Empreendedor – Startup Madeira, que hoje terminou numa unidade hoteleira do Funchal.

A revelação em jeito de desafio foi feita pelo vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, ao dar conta do interesse de poder concretizar, ainda nesta legislatura, a aposta no capital de risco, por entender que esse é o único passo que está a faltar para materializar muitas das ideias empreendedoras que têm surgido.

Porque “não podemos ficar só pelo campo das ideias”, Pedro Calado voltou a exortar os jovens madeirenses a não se acomodarem e a pensar grande.

“Mais do que lançar sementes é preciso mudar mentalidades, é preciso abrir a cabeça, é preciso ganhar mundo e não pensar que pelo facto de estarmos numa ilha, numa região ultra-periférica, somos uns coitadinhos por estarmos isolados. Temos que abrir a cabeça para ganhar e conquistar o mundo”, apelou.

O governante voltou a criticar quem apenas sonha em ter um horário de funcionário público, das 9 às 17 horas.

“Acho que é um modelo que está esgotado. Nós não podemos ter essa ideia na cabeça que o mercado de trabalho é das 9 às 5”, disse.

“Pelo amor de Deus tirem esta ideia da cabeça. O funcionalismo público é bom mas deve ser o último recurso”, considerou.

Dirigindo-se a quase 40 jovens empreendedores que participaram nesta 8.ª Oficina do Empreendedor, ficou o repto: “Saiam do vosso conforto, saiam da estagnação, da ideia de nós coitadinhos vivermos numa ilha e que bom bom é trabalhar no governo e entrar às 9 e sair às 5. Esqueçam essa ideia”, concluiu.