Funchal recebe Concurso Nacional de Cocktails a 24 e 25 de Março

A Madeira recebe nos próximos dias 24 e 25 o Concurso Nacional de Cocktails e Concurso Cocktails Vinho da Madeira 2018.

Organizado pela Associação de Barmen da Madeira o evento terá lugar no Casino da Madeira a partir das 15h30 e conta com a presença de oito barmen da Madeira, oito barmen do Algarve, oito barmen da Estoril.

No Sábado realiza-se um Concurso de Cocktails Vinho da Madeira que tem como objectivo escolher o melhor cocktail com a base obrigatória o vinho da Madeira. O cocktail vencedor vinho da Madeira passara a ser servido nos cocktails oficiais da presidência do Governo Regional da Madeira.

Já no Domingo realiza-se o Concurso Nacional que tem como objectivo escolher o melhor cocktails para representar Portugal no campeonato Mundial de Cocktails que este ano realiza-se Tallinn Estónia em Outubro de 2018 organizado pela IBA-International Bartenders Association.

No local do evento estará presente varias empresas da Madeira e do continente com provas de degustação de varias bebidas, licores, vinhos, Rum, refrigerantes , ao publico em geral as provas e entradas para os 2 eventos são gratuitas.